Afghanistan: Di Maio, momento "non incoraggiante" serve fermezza e multilateralismo (4)

- La crisi, ha aggiunto Di Maio, "ha confermato la necessità di una forte coesione europea e di una rafforzata autonomia strategica e operativa dell’Unione, in un quadro di complementarietà con la NATO e coordinamento con Washington. È il momento per l’Europa di agire, valorizzando il suo ruolo di attore globale sul piano politico-securitario, come donatore umanitario e finanziatore di sviluppo – il primo nel caso dell’Afghanistan". Il ministro ha concluso ricordando che l'Italia sta lavorando per un Vertice straordinario sull’Afghanistan e ha proposto il G20, di cui esercita la presidenza di turno, "quale piattaforma inclusiva di coordinamento complessivo sul dossier afghano". (Res)