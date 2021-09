Roma 2021: Michetti, incontrato sindacato Ospol, Polizia locale dovrà tornare a essere punto riferimento per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato i rappresentanti dell'Ospol, il sindacato delle Polizie Locali. Ho ribadito loro la mia volontà di convocare un tavolo permanente sulla sicurezza, ogni settimana, con prefetto, ministro dell'Interno e tutte le forze dell’ordine, per coordinare un'incisiva azione sul territorio". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "La polizia municipale - aggiunge può e deve svolgere un ruolo determinante per garantire la sicurezza e la legalità a Roma, anche attraverso la vigilanza e il costante presidio della città. Il Corpo dovrà tornare a essere un punto di riferimento per i cittadini della Capitale". (Rer)