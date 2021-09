Vaticano: fonti Santa Sede, colloquio Salvini-Gallagher cordiale e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colloquio cordiale e costruttivo". Così, fonti vaticane interpellate da Agenzia Nova, definiscono l'incontro di questo pomeriggio tra il leader della Lega Matteo Salvini e monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede. Nel corso dell'incontro Salvini si è reso disponibile a recarsi in Siria e Libano per lavorare alla costruzione di corridoi umanitari. Secondo le stesse fonti, nell'immediato futuro non sono esclusi ulteriori incontri per fare il punto della situazione sui temi affrontati nel corso del faccia a faccia di oggi. (Civ)