- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia in ricordo delle vittime dell'11 settembre 2001.Roma, piazzale di Porta Capena (ore 9)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione della Mostra fotografica "Storie di Microcredito di Roma Capitale".Roma, via Morrovalle (ore 11)- L'assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti partecipa alla premiazione del Grand Prix al Longines Global Champions Tour.Roma, Circo Massimo (ore 18:30) (segue) (Rer)