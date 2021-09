© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- La sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, sarà alle ore 14.30 in piazza Baldassarre Avanzini. Alle ore 15:30 in via Tiburtina 543 e alle ore 16 in piazza Balsamo Crivelli. A seguire ci sarà la presentazione Lista civica Donne Per Roma.- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà presente all’apertura della campagna elettorale dei candidati Barbato e Quarzo.Roma, viale America 20, piscina delle Rose (ore 12) (segue) (Rer)