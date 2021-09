Afghanistan: Guerini, epilogo drammatico non annulla obiettivi raggiunti durante missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epilogo drammatico della missione in Afghanistan “non annulla alcuni degli obiettivi che sono stati raggiunti” nel corso di essa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervistato questa sera alla Festa nazionale dell’Unità di Bologna. “Questa missione è stata voluta dopo l’11 settembre 2001, l’attentato alle Torri gemelle”, e aveva “come primo obiettivo l’eliminazione di Al Qaeda”, ha detto Guerini. “L’obiettivo è stato raggiunto: Al Qaeda è stata fortemente ridimensionata, colpita, Osama bin Laden è stato eliminato, i vertici di Al Qaeda sono stati fortemente colpiti”, ha aggiunto. Secondo obiettivo o risultato, “forse più effetto dell’intervento che obiettivo meditato”, è stato secondo il ministro, “in una realtà molto complessa” come quella dell’Afghanistan, “l’emergere di una società civile”. Guerini ha citato le recenti manifestazioni “con la presenza anche di donne, che contestano l’imposizione potenziale o già realizzata di modalità di vita del regime talebano”, che rappresentano “un segnale importante”. Il “fallimento” registrato riguarda ovviamente la “costruzione delle istituzioni”, ed è una “lezione che non possiamo non apprendere”, ha proseguito Guerini. “Io penso che di fronte a questi 20 anni e al loro epilogo, agli obiettivi delle missioni, a come si sono modificate (…) è evidente che vi debba essere, ed è giusto che vi sia una discussione, un confronto, che interessa anche le organizzazioni di cui facciamo parte”, ha aggiunto, citando l’Unione europea e la Nato. (Res)