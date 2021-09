Covid: ministro Difesa Guerini, alternativa al green pass sono le chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, “l'alternativa al green pass sono le chiusure, l'alternativa alle vaccinazioni sono le chiusure”. Parlando questa sera alla Festa dell’Unità di Bologna il ministro ha affermato: “Se vogliamo mantenere condizioni di normalità con il rispetto norme comportamentali dobbiamo spingere sulla campagna vaccinale e sul green pass come elemento di garanzia per svolgere normalmente la nostra vita e far comprendere che l'alternativa a queste due cose sono le chiusure. Oggi la situazione è migliore rispetto a quellaalle nostre spalle".(Res)