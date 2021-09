Ricerca: Casellati, inaccettabile fuga talenti all'estero, invertire rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una ricchezza di talenti e intelligenze che "sempre più frequentemente è in fuga dall'Italia, come purtroppo ci ricordano le recenti stime della Corte dei conti, secondo le quali negli ultimi otto anni la quota di studiosi, scienziati e ricercatori italiani trasferitasi all'estero è cresciuta di oltre il 40 percento. Tutto questo non è più accettabile. Occorre invertire la rotta". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento a Padova in occasione del 25esimo anniversario della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata (Vimm). "L'Italia che rinasce e riparte dopo la pandemia deve finalmente essere un'Italia consapevole che la ricerca non può più essere una voce marginale di bilancio, ma la pietra angolare su cui costruire il proprio futuro - aggiunge - Deve essere un Paese che non ha paura di investire in formazione e ricerca scientifica, perché significa fare 'debito buono': quello che crea i presupposti e le condizioni per essere sempre più competitivi, moderni, all'avanguardia. Ce lo ricordano i vostri successi. Ce lo confermano i prestigiosi traguardi raggiunti da tante ricercatrici e ricercatori italiani nel mondo, come la recente medaglia Dirac conquistata dalla fisica Alessandra Buonanno. La prova che siamo un popolo di campioni non solo nello sport, nell'arte e nella cultura, ma anche nella ricerca scientifica. E allora, sostenere la ricerca scientifica diventa un dovere di tutti. Una sfida che si rivolge direttamente alla Politica e alle Istituzioni, ma che chiama in causa tutte le parti sociali, a cominciare dal mondo dell'economia e dell'impresa". (segue) (Rin)