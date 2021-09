Perù: indulto a Fujimori, da procura denuncia costituzionale per ex presidente Kuczynski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Perù ha presentato una denuncia costituzionale nei confronti dell'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, per la decisione presa a fine 2017 di concedere l'indulto umanitario all'altro ex presidente, Alberto Fujimori. L'accusa ritiene che "Ppk", come viene chiamato l'ex capo dello stato dal nome delle sue iniziali, abbia concesso a Fujimori l'indulto per ottenere dai seguaci di questo l'appoggio in Parlamento per evitare una richiesta di impeachment presentata per "incapacità morale" dinanzi a un caso di corruzione. Ed era stato proprio questo collegamento a convincere la giustizia peruviana - nell'ottobre del 2018 - ad annullare l'indulto. Perché la procura possa ora portare Kuczynski a processo, il Parlamento peruviano dovrà ora accordare il via libera alla sospensione dell'immunità di cui godono gli ex presidenti, fino a cinque anni dopo la fine del mandato. (segue) (Brb)