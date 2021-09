Perù: indulto a Fujimori, da procura denuncia costituzionale per ex presidente Kuczynski (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kuczynski si trova oggi ai domiciliari perché ritenuto responsabile di aver riciclato circa 100.000 di dollari legati agli appalti irregolari per la costruzione della autostrada interoceanica Perù-Brasile e del progetto di irrigazione Olmos, entrambi assegnati alla impresa ingegneristica brasiliana Odebrecht. L'illecito sarebbe stato compiuto durante il governo di Alejandro Toledo (2001-2006), quando Kuczynski era ministro dell'Economia. L'ex presidente si è dimesso nel marzo 2018, poco dopo aver firmato l'indulto, e nelle ore in cui uscivano i dettagli di questa indagine. Una dimissione che anticipava di poco il voto di sfiducia che il Congresso di sfiducia era pronto a votare per l'incedere delle vicende giudiziarie. (segue) (Brb)