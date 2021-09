Perù: indulto a Fujimori, da procura denuncia costituzionale per ex presidente Kuczynski (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dicembre del 2017, l'ex presidente oramai ultraottantenne, otteneva l'indulto per "per ragioni umanitarie" dall'allora capo dello stato, Pedro Pablo Kuczynski. Una decisione che aveva sollevato una grande polemica nel paese e portato - attraverso vicende successive - alle dimissioni di Kuczynski e all'ascesa del suo vice, Martin Vizcarra, alla guida del paese. A ottobre del 2018, la Corte suprema aveva accolto il ricorso dei parenti delle vittime secondo cui l'indulto non era conforme ai principi e obblighi stabiliti nella Convenzione americana dei Diritti umani. L'ex presidente, che avrebbe quindi subito diverse ricadute cliniche, veniva quindi rimandato a scontare la pena in una struttura ospedaliera interna al carcere. (Brb)