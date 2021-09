Vaticano: Salvini a colloquio con monsignor Gallagher, piena sintonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cordiale incontro in Vaticano tra monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, e il leader della Lega Matteo Salvini. Al centro del colloquio la crisi umanitaria in Afghanistan, le prospettive per il futuro dell’Europa, gli interventi a favore della famiglia e della natalità, il sostegno ai più deboli, il tema dei corridoi umanitari e la gestione dei flussi migratori. Lo rende noto la Lega. Al termine del colloquio, Salvini ha espresso “gioia e gratitudine” per la possibilità di un “confronto diretto che mi ha onorato”. Per il leader della Lega “c’è piena sintonia su vari temi, a partire dalla difesa della vita e della libertà in Afghanistan e non solo”. (Com)