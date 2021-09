Bolivia: la giustizia risponde alla Cidh su condizioni di Anez in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Bolivia ha risposto alla richiesta presentata dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) riguardo le condizioni di detenzione dell'ex presidente Jeanine Anez ribadendo che non ci sono ragioni per accogliere il ricorso cautelare per la sua scarcerazione. "Giovedì notte abbiamo presentato alla Cidh un documento dettagliato e riteniamo completo che risponde alla richiesta di informazioni e possiamo affermare che come Stato abbiamo rilevato che non esistono gli elementi a fondamento della richiesta presentata da Anez", ha dichiarato oggi il procuratore generale Wilfredo Chavez in una conferenza stampa. "Abbiamo inviato la risposta entro il termine fissato dalla Cidh e non abbiamo chiesto una proroga, l'informazione è abbastanza chiara per escludere ogni speculazione. Speriamo come Stato che questa misura richiesta venga respinta ", ha aggiunto il procuratore. (segue) (Brb)