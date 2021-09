Francia-Libano: Macron saluta nuovo governo Miqati, "tappa indispensabile" per uscita da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha salutato la formazione di un nuovo governo in Libano, "tappa indispensabile" per "far uscire il Paese dalla crisi profonda nella quale si trova". Un passo utile a "Prendere le misure urgenti che i libanesi si aspettano" per lasciare il momento di difficoltà, si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Al tempo stesso Macron ha sottolineato "la necessità che tutti i leader politici rispettino gli impegni presi" per far sì che si possano compiere "le riforme necessarie per costruire il futuro del Libano e permettere alla comunità internazionale di fornire un aiuto decisivo". Dopo 13 mesi di trattative, il Libano si è oggi dotato di un governo guidato dal primo ministro Nayib Miqati. I media libanesi hanno pubblicato intanto la lista dei ministri del nuovo governo, che si riunirà per la prima volta lunedì prossimo, 13 settembre. L’esecutivo di Miqati comprende 24 ministri, fra cui una sola donna, e non assegna ad alcun blocco politico/confessionale – tema tra i più controversi durante i complessi negoziati per la formazione – il cosiddetto “terzo di blocco”, ovvero il terzo più uno dei ministri che attribuisce, secondo la Costituzione libanese, un diritto di veto de facto sulle decisioni del governo. I dicasteri sono ripartiti egualmente tra cristiani e musulmani, a cui spettano rispettivamente 12 incarichi. (Frp)