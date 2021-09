Roma: Salvini a monsignor Gallagher, Tor Bella Monaca vive una situazione precaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tor Bella Monaca vive una situazione di precarietà. Questa la riflessione che avrebbe fatto Matteo Salvini con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, incontrato questo pomeriggio. Il leader della Lega ha visitato il quartiere a Sud di Roma proprio prima di recarsi in Vaticano e, secondo le fonti di Agenzia Nova, avrebbe commentato la situazione di degrado in cui versa, tra spaccio e microcriminalità.(Civ)