Vaticano: a incontro tra Salvini e monsignor Gallagher presente esperto di Medioriente

- Toni tranquilli e rilassati per l'incontro tra Matteo Salvini e monsignor Paul Richard Gallagher, al quale avrebbero partecipato anche due sacerdoti, di cui uno esperto in Medioriente. È stata l'occasione per parlare di Afghanistan e dei corridoi umanitari, cui il leader della Lega si sarebbe detto favorevole condividendo la posizione del segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede. Si sarebbe parlato anche di Siria e Libano, che chiedono di non essere dimenticati. (Civ)