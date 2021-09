Latina: Asl, revocato il concorso per assistenti amministrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La direzione generale prende atto con soddisfazione che il Consiglio di Stato, con le ordinanze pubblicate in data odierna, ha confermato le decisioni del Tar del Lazio sezione di Latina ribadendo la correttezza e legittimità dell’operato della Asl che ha revocato il concorso per assistenti amministrativi prima dell’adozione dei provvedimenti cautelari penali". È quanto si legge in una nota della Asl di Latina. "Con la revoca del concorso - aggiunge la nota - sono stati tutelati i principi costituzionali di parità tra concorrenti e trasparenza che regolano l’accesso agli impieghi della Pubblica amministrazione e l’indizione di un nuovo concorso consentirà il ripristino dell’equilibrio tra i candidati".(Com)