Spagna: ministra Belarra, per governo prossimi mesi decisivi per rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi il governo spagnolo si gioca la sua rielezione e, pertanto, deve costruire un nuovo progetto comune per il Paese che permetta di dispiegare un'agenda sociale "ambiziosa". Lo ha affermato la ministra dei Diritti sociali e segretaria generale di Unidas Podemos (Up), Ione Belarra, sostenendo che, in quest'ottica, lo Stato deve "riprendere il controllo" sull'oligopolio elettrico e promuovere azioni immediate per abbassare le bolletta, come la regolazione del prezzo dell'energia idroelettrica e nucleare, o il divieto di tagli alla fornitura. Per realizzare il cambiamento strutturale del Paese, Up ritiene che il prossimo bilancio, ora in fase di negoziazione tra i partner di governo, debba di affrontare "una volta per tutte" una serie di questioni. La riforma fiscale con una tassa minima del 15 per cento per le grandi imprese, l'eliminazione della cosiddetta tassa rosa sui prodotti per l'igiene femminile, l'abbassamento dell'Iva per i parrucchieri, l'estensione del congedo di paternità e maternità a sei mesi e della rete di asili pubblici, un assegno universale per l'educazione dei figli e un aumento delle pensioni minime. Belarra ha anche messo in guardia il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, sul mancato rispetto della regolamentazione del prezzo degli affitti, un impegno che Podemos e Psoe avevano preso nell'ottobre 2020. (Spm)