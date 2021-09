Afghanistan: media, talebani hanno ucciso fratello ex vicepresidente Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno ucciso Rohullah Azizi Saleh, fratello dell'ex vicepresidente dell'Afghanistan Amrullah Saleh, secondo quanto riportato oggi dall’agenzia di stampa “Aamaj News”. La notizia è stata confermata dal nipote Ebadullah Saleh, il quale ha affermato che i talebani hanno giustiziato Rohullah Azizi ieri dopo averlo catturato nella zona del Panjshir, attualmente sotto il loro controllo. Da una prima ricostruzione l’uomo stava lasciando la provincia del Panjshir insieme ad un gruppo di sfollati, ma sarebbe stato riconosciuto dai talebani. Secondo l’ambasciatore del deposto governo afgano in Tagikistan, Muhammed Zahir Agbar, sia Ahmad Massoud, il leader del Fronte di resistenza nazionale, che l’ex vicepresidente Saleh non sarebbero fuggiti in territorio tagiko e si troverebbero ancora nel Panjshir. I talebani hanno annunciato questa settimana che il Panjshir, l'ultima roccaforte del movimento di resistenza anti-talebana era sotto il controllo del gruppo. Tuttavia, il leader della resistenza Ahmad Massoud ha insistito che la lotta continuasse e ha chiesto una rivolta nazionale. Gli appelli di Massoud sono stati accolti con proteste in tutto il Paese a sostegno del suo movimento. La portavoce delle Nazioni Unite per i diritti, Ravina Shamdasani, ha affermato che i talebani hanno risposto con proiettili veri, manganelli e fruste e hanno causato la morte di almeno quattro manifestanti durante la repressione delle manifestazioni avvenute in questi giorni in varie città del Paese, tra cui Kabul ed Herat. (Res)