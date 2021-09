Terrorismo: Borrell ricorda l'11 settembre, rimaniamo uniti e fermi contro minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha commemorato le vittime dell'attacco terroristico di 20 anni fa al World Trade Centre e al Pentagono, negli Stati Uniti, e ha ricordato che l'unico modo per andare avanti è rimanere uniti e fermi contro chi vuole danneggiare e dividere le società. "L'11 settembre 2001, l'attacco più micidiale della storia degli Stati Uniti uccise 2.996 persone e ne ferì più di 6 mila, quando voli passeggeri dirottati si schiantarono contro il World Trade Centre e il Pentagono. Onoriamo la memoria di coloro che hanno perso la vita in questo giorno, 20 anni fa. Le vittime del terrorismo non sono dimenticate. Esprimo le mie più sentite condoglianze al popolo americano, specialmente a coloro che hanno perso i loro cari negli attacchi. Gli attacchi terroristici sono attacchi contro tutti noi", ha dichiarato in una nota. "L'11 settembre ha segnato una svolta nella storia. Ha cambiato fondamentalmente l'agenda politica globale, per la prima volta la Nato ha invocato l'articolo 5, permettendo ai suoi membri di rispondere insieme in autodifesa, e ha lanciato la guerra contro l'Afghanistan", ha ricordato Borrell. (segue) (Beb)