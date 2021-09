Terrorismo: Borrell ricorda l'11 settembre, rimaniamo uniti e fermi contro minacce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 20 anni dopo, "gruppi terroristici come Al Qaida e Da'esh rimangono attivi e virulenti in molte parti del mondo, per esempio nel Sahel, in Medio Oriente e in Afghanistan" e "i loro attacchi hanno causato migliaia di vittime in tutto il mondo, enorme dolore e sofferenza", ha sottolineato Borrell. "Tentano di distruggere vite, danneggiare comunità e cambiare il nostro stile di vita. Cercando di destabilizzare l'insieme dei Paesi, predano in particolare le società fragili, ma anche le nostre democrazie occidentali e i valori che rappresentiamo. Ci ricordano che il terrorismo è una minaccia con cui conviviamo ogni giorno", ha proseguito. "Ora come allora, siamo determinati a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, ovunque. Siamo con ammirazione, umiltà e gratitudine, al fianco di coloro che rischiano le loro vite per proteggerci da questa minaccia e verso coloro che rispondono all'indomani degli attacchi", ha proseguito. (segue) (Beb)