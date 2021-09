Terrorismo: Borrell ricorda l'11 settembre, rimaniamo uniti e fermi contro minacce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra esperienza nell'antiterrorismo ci ha insegnato che non ci sono risposte facili o soluzioni rapide. Rispondere al terrorismo e all'estremismo violento solo con la forza e la potenza militare non aiuterà a conquistare i cuori e le menti. L'Ue ha quindi adottato un approccio integrato, affrontando le cause profonde dell'estremismo violento, tagliando le fonti di finanziamento dei terroristi e frenando i contenuti terroristici online", ha evidenziato. "Cinque missioni di sicurezza e difesa dell'Ue nel mondo hanno il mandato di contribuire alla lotta contro il terrorismo. In tutti i nostri sforzi, ci impegniamo a proteggere vite innocenti, i nostri cittadini e i nostri valori, così come a sostenere i diritti umani e il diritto internazionale", ha affermato l'Alto rappresentante. "I recenti eventi in Afghanistan ci obbligano a ripensare il nostro approccio, lavorando con i nostri partner strategici, come gli Stati Uniti e attraverso sforzi multilaterali, tra cui con le Nazioni Unite, la Coalizione globale per sconfiggere Da'esh e il Global Counter Terrorism Forum (Gctf). In questo giorno, non dobbiamo dimenticare che l'unico modo per andare avanti è rimanere uniti e fermi contro tutti coloro che cercano di danneggiare e dividere le nostre società. L'Ue continuerà a lavorare insieme agli Stati Uniti e a tutti i suoi partner per rendere questo mondo un posto più sicuro", ha concluso. (Beb)