- A Torino domani, sabato 11 settembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3474m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo nel complesso buono con sole prevalente sulle pianure del Piemonte e Liguria. Qualche nube in più e residui piovaschi tra VDA e Ossola. Temperature stazionarie. Venti deboli. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)