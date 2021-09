Migranti: Salvini, accoglienza se c'è partecipazione a comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro con monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, Matteo Salvini avrebbe affrontato anche il tema dell'integrazione, evidenziando che a Milano questa fatica a realizzarsi in quanto le donne restano a casa e i bambini non vanno a scuola. Apertura sull'accoglienza, quindi, ma solo se si traduce in partecipazione alla vita della comunità che li ospita. (Civ)