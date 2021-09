© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra della Salute francese, Agnes Buzyn, è indagata per la gestione della crisi del coronavirus. Lo ha annunciato la procura generale della Corte di Giustizia della Repubblica. Buzyn è stata iscritta nel registro degli indagati per "messa in pericolo della vita altrui". (Frp)