Francia: indagata ex ministra Salute Buzyn per gestione crisi Covid (2)

- L'annuncio è arrivato dopo che l'ex ministra è stata sentita dalla Corte di giustizia della Repubblica, organo che ha la facoltà di giudicare i membri del governo francese. "Oggi è un'eccellente opportunità per spiegarmi e ristabilire la verità dei fatti", ha spiegato l'ex ministra prima di essere sentita. A metà febbraio 2020 Buzyn ha lascato il governo per candidarsi a sindaca di Parigi. Quando era ancora in carica, l'allora ministra dichiarò che i rischi di diffusione del coronavirus erano "deboli". "Sapevo che l'onda dello tsunami era davanti a noi", ha poi dichiarato pochi giorni dopo la sconfitta incassata alle elezioni municipali di Parigi.(Frp)