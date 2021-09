© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 settembre, alle ore 14, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, sulle questioni regolatorie relative alla trasmissione del campionato di calcio sulla piattaforma Dazn. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)