Ue: Brunetta, Italia sta crescendo più di altri Paesi

- "Io sono orgoglioso non solo del mio partito, ma anche del mio Paese: l’Italia. Perché abbiamo dato dei segnali fortissimi in situazioni difficilissime. Non è un caso se in questo momento stiamo crescendo più degli altri Paesi in Europa. Forse perché abbiamo sofferto di più, ma anche perché ci siamo rimboccati le maniche meglio degli altri. Dipende magari dalla nostra storia. Abbiamo qualcosa in più nella sensibilità, nell’intelligenza, nell’apprezzare la bellezza e nel saperla trasformare in senso economico”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, incontrando nella sede di Forza Italia a Bologna il candidato sindaco del centrodestra unito Fabio Battistini, insieme ai dirigenti regionali del partito tra cui la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini, il coordinatore regionale Enrico Aimi e Valentina Castaldini, capogruppo in Consiglio regionale. (Com)