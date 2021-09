Scuola: Sos Villaggi dei Bambini, contrastare la povertà educativa in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole, con il ritorno in presenza degli studenti, rappresenta un evento di grande importanza non solo sul piano educativo ma anche sotto il profilo sociale e relazionale, in particolare per bambini e ragazzi delle categorie più fragili. La pandemia, nonostante la dad, ha infatti accentuato il problema della povertà educativa, causando gravi ritardi nell’apprendimento. A pagare il costo maggiore sono stati i ragazzi che vivono in contesti problematici. Secondo le stime Istat (Dati Bes 2020), l’8 per cento dei bambini e dei ragazzi e il 23 per cento degli alunni disabili sono stati esclusi dalla dad. Nel Rapporto nazionale 2021 di Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) si sottolinea come, nel confronto con il 2019, le materie in cui sono state registrate le perdite maggiori di apprendimento riguardano allievi che provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli, in particolare nel Mezzogiorno. Tale andamento ha riguardato anche il fenomeno della dispersione scolastica che, in Italia, a seguito della pandemia, ha fatto registrare il maggior tasso di incremento a livello europeo. Le conseguenze della sospensione delle lezioni in presenza sono state registrate anche da Sos Villaggi dei Bambini, organizzazione impegnata in Italia da circa 60 anni nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, che individua nelle condizioni di accesso al sistema scolastico e nel diritto all’istruzione una componente centrale per lo sviluppo di bambine, bambini e adolescenti. Questo il motivo che ha portato SOS Villaggi dei Bambini a realizzare, con il supporto di Rai per il Sociale, Rai Sport e Usacli, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Il futuro non è in gioco", volta a contrastare la povertà educativa in Italia. I fondi raccolti dalla campagna saranno, infatti, destinati al progetto omonimo che si realizza all’interno dei Villaggi Sos di Saronno, Trento, Vicenza e Ostuni e nelle città di Milano e Crotone, attraverso il sostegno e lo sviluppo dei potenziali innati dei singoli bambini coinvolti. (segue) (Com)