Scuola: Sos Villaggi dei Bambini, contrastare la povertà educativa in Italia (2)

- Due le linee di intervento: una diretta, di promozione e sostegno delle capacità e competenze dei bambini, e una indiretta, di rafforzamento educativo rivolto alle famiglie più fragili. “La chiusura delle scuole - sottolinea Samantha Tedesco, responsabile Programmi e Advocacy di Sos Villaggi dei bambini - ha impattato in misura importante su bambini e ragazzi delle categorie più fragili e vulnerabili, provenienti da contesti familiari a rischio o vittime di violenza. Per loro la dad, o una dad inadeguata considerati i contesti di provenienza, è stata una risposta non priva di disagi e di conseguenze sul piano evolutivo, riconducibili a fattori quali la marcata riduzione dell’attività fisica, l’isolamento sociale, la mancanza di contatti con i compagni di classe e con il corpo docente, l’uso smodato degli strumenti elettronici, l’irregolarità del sonno e le diete disordinate”. "Se c’è una cosa che questa pandemia ci sta insegnando giorno dopo giorno è che tra le categorie più colpite vi sono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, in particolare provenienti da contesti difficili - sottolinea il professor Emanuele Caroppo, psichiatra e psicoanalista, membro del Gruppo di esperti Covid-19 per l’infanzia e l’adolescenza della Presidenza del Consiglio e coordinatore del Comitato scientifico di Sos Villaggi dei Bambini -. Sono tanti gli studi che hanno evidenziato quanta deprivazione hanno subito sotto il profilo psicologico e delle relazioni sociali. Sono stati colpiti non solo sul piano formativo ed educativo ma, ed è il caso di dire soprattutto, sul piano della socialità, delle attività sportive, delle esperienze amicali e sentimentali. Si tratta di un prezzo importante che i nostri giovani hanno pagato e che oggi, con la riapertura della scuola in presenza, noi adulti, insieme al sistema scolastico, non dobbiamo dimenticare”. (Com)