Nettuno: profanate 4 tombe al cimitero militare, portati via resti di due soldati

- Profanato il cimitero militare di Nettuno. Questa notte quattro tombe di militari caduti nella battaglia di Anzio, appartenenti alla X flottiglia Mas della Repubblica sociale italiana, sono state divelte e in due casi, i profanatori sono riusciti a portare via i resti dei caduti. A trovare le tombe danneggiate è stato questa mattina il custode che ha lanciato l’allarme. Del caso s ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ardea. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista: quella politica, quella satanista, ma anche estimatori di oggetti o simboli militari.(Rer)