- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa all'inaugurazione del nuovo polo scolastico di Mapello (Bg).Parco dell'Amicizia, via Del Lazzarino, Mapello/Bg (ore 10)“Remember” lettura teatrale di e con Massimiliano Finazzer Flory In occasione del ventennale degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001Palazzo Lombardia, auditorium Testori, Piazza città di Lombardia (ore 14:30)VARIEManifestazione per chiedere di rilanciare il servizio sanitario pubblico in Lombardia indetta da Medicina democratica con il Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute Campagna Dico 32.Piazza della Scala (ore 10 – 12)il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, insieme a Massimo Girtanner, candidato al Consiglio Comunale, è ai banchetti di Fd'I per raccogliere le firme per chiedere al Governo regole per l'uso dei monopattini.Mercato di Inganni, in via della Rondine (ore 10 - 13); Corso Vercelli angolo piazza Piemonte (15:30 -18:30)Presentazione della lista civica del candidato sindaco del centrodestra, Luca BernardoPalazzo Delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 11)What a Wonderful World Pianeta, società, progetto umano per il ventunesimo secolo. Partecipano: Marco Alverà, Ceo Snam; Luciano Floridi, Professore di Filosofia ed Etica dell’Informazione ad Oxford. Conduce: Barbara Carfagna, Giornalista RAIBam, Piazza Gae Aulenti (ore 12:15 – 12:45)"Insieme per 5 anni – I Network per Beppe Sala", evento organizzato dal Comitato Beppe Sala.“Ride Milano”, via Valenza, 2. (ore 14 - 18:30)Le città ideali: Individuo e ambiente al centro del nuovo rinascimento urbano. Intervengono: Brenda Barnini, Sindaca di Empoli; Carlo Calenda, Leader di Azione; Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo. Conducono Alessandro Beulcke, CEO Beulcke+Partners e Sergio Scalpelli, Presidente Linkiesta Club BAM, Piazza Gae Aulenti Bam, Piazza Gae Aulenti (ore 17:15 - 18)“Oltre i muri, quale politica estera per l’Europa?”. Intervengono: Susanna Camusso, responsabile Politiche europee e internazionali della Cgil; Chiara Cruciati giornalista del Manifesto inviata in Rojava; Giuseppe Famà, International Crisis Group (capo affari Ue); Coordina Giorgio Marasà responsabile nazionale esteri Sinistra Italiana.Cooperativa Labriola via Falck 51 (Ore 18)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dialoga con il sociologo delle migrazioni, il professore Maurizio Ambrosini, sul tema “Prove di futuro. Accogliere per costruire il domani”.Grangia di Monluè, sala capitolare via Monluè, 87 (ore 18:30)Manifestazione "Un fiore per le donne di Kabul" nel ventennale dell'attentato alle Torri Gemelle.Corso Magenta, 59 (Ore 18:30)MONZASerata evento per inaugurare la 19°edizione di “Ville Aperte in Brianza”.Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno/MB (ore 17:15) (Rem)