Vaccino: Bonomi, obbligo strada per combattere pandemia

- “Confindustria ha sempre espresso l’idea che l’obbligo vaccinale sia la strada per combattere la pandemia. Purtroppo dobbiamo registrare che la politica non riesce a trovare una sintesi, e credo che sia dovuto anche alle imminenti elezioni amministrative. Il green pass è l’unico strumento che abbiamo a disposizione per mettere in sicurezza i posti di lavoro: abbiamo la necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori, e non compromettere quella ripresa economica necessaria al Paese per rispondere a un debito emergenziale non indifferente che abbiamo contratto”. Lo ha detto a Sky Tg24 Economia, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, parlando della possibilità di obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, inclusi quelli privati. “Sicuramente c’è una difficoltà politica - ha sottolineato -, e non solo italiana, di prendere questi provvedimenti. Qui bisogna lavorare tutti insieme: chi ha le responsabilità di governo e chi ha le responsabilità di rappresentanza sindacali o datoriali deve fare quello che è necessario per il Paese”.(Com)