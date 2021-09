Alitalia: Bonomi, decisione Ue? non c'è da meravigliarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul prestito ponte ad Alitalia “sapevamo che sarebbe arrivata la decisione europea, non c’è da meravigliarsi. Auspico ovviamente che non sia più così con Ita, però noi è anni, come Confindustria, che denunciamo cosa stava succedendo su Alitalia. Mi stupisco che qualcuno si stupisca: negli ultimi cinque anni sono stati inseriti sette miliardi in Alitalia per tenere gli aerei a terra, mentre con meno di tre miliardi la Nasa è andata su Marte”. Lo ha detto a Sky Tg24 Economia, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi commentando la decisione dell’Ue che si è espressa negativamente sui 900 milioni concessi come prestito ponte ad Alitalia e mai restituiti, perché violano le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.(Rin)