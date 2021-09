Medio Oriente: Autorità palestinese si ritira da accordo per trasferire aiuti Qatar a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) si è ritirata dall’accordo per il trasferimento alla Striscia di Gaza degli aiuti erogati dal Qatar. Lo ha dichiarato l’inviato speciale del Qatar, Muhammad al Madi, citato dai media palestinesi. Secondo quanto riferito da Al Madi, l’Anp si sarebbe ritirata dall’accordo temendo il rischio di eventuali accuse internazionali di finanziamento del terrorismo nei confronti delle banche responsabili dell’erogazione del denaro alle autorità di Hamas che controllano la Striscia di Gaza. Il Qatar, ha affermato Al Madi, sta cercando una modalità alternativa per erogare i fondi. Nei giorni scorsi il Qatar aveva annunciato la ripresa dei finanziamenti per i dipendenti pubblici e le famiglie povere nella Striscia di Gaza nell'ambito di un nuovo meccanismo che avrebbe appunto coinvolto Anp e l’Onu. Doha ha sottoscritto progetti di ricostruzione e infrastrutture di Gaza dalla guerra del 2014 tra i governanti islamisti di Hamas dell'enclave palestinese e Israele, ma a seguito della nuova escalation avvenuta lo scorso maggio Israele e Stati Uniti hanno bloccato qualsiasi erogazione di fondi da per dell’emirato del Golfo alla Striscia di Gaza. (Res)