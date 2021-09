Imprese: Bonomi, su delocalizzazioni no provvedimenti su onda emozioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che prendere provvedimenti sull’onda emozionale non porti mai dei buoni successi. Qui stiamo parlando di tre quattro casi, che peraltro conoscevamo già da tempo, e ne cito uno che è quello di Whirpool. Bisogna invertire il paradigma, nel senso che dobbiamo essere attrattivi verso gli investimenti esteri. Se guardiamo a cosa è successo dopo il ‘decreto dignità’, che doveva essere il decreto bloccava le delocalizzazioni ma questo Paese ha poco memoria o scarsa memoria, vediamo che gli investimenti diretti esteri in Italia sono diminuiti mentre sono aumentati in Francia e Spagna. Segno evidente che non è quella la strada, noi dobbiamo invece risolvere tutti quelli che sono i problemi che scoraggiano gli investimenti in Italia: all’interno di un grande provvedimento di attrattività allora si possono mettere le condizioni ovviamente per evitare eventuali investimenti definiti ‘mordi e fuggi’”. Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, parlando della legge sulle delocalizzazioni delle multinazionali. Rispondendo poi alla domanda se il governo stia andando in questa direzione Bonomi ha spiegato che “noi non abbiamo mai avuto il piacere di essere chiamati per un confronto da parte dei ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro. I ministri hanno più volte annunciato di voler lavorare insieme, ma oltre alle parole ci vogliono anche i fatti: per lavorare insieme bisogna trovarsi, ed io non ho ancora avuto questo piacere”.(Rin)