Libano: premier Miqati, lavoro su piano di salvataggio, contatti con Fmi da prossima settimana

- Esiste un “piano di salvataggio” per riscattare il Libano dalla grave crisi socio-economica attuale, e il nuovo esecutivo guidato da Najib Miqati lavorerà per realizzarlo. Lo ha detto lo stesso Miqati, in un’intervista televisiva trasmessa dall’emittente saudita “Al Sharq”, poche ore dopo la formazione del nuovo esecutivo del Paese dei cedri, che deve ancora ottenere la fiducia da parte del parlamento di Beirut. “Il nostro piano di salvataggio esiste e lavoreremo per realizzarlo. Questo governo ha compiti specifici entro quattro punti: affrontare la pandemia di Covid-19, affrontare le complicazioni materiali derivanti dall'esplosione del porto di Beirut (del 4 agosto 2020), le riforme in generale e le elezioni parlamentari”, ha sottolineato Miqati. Il governo si "riconnetterà con l'ambiente arabo", ha proseguito il primo ministro, sottolineando che "comunicherà con tutti i capi di Stato arabi”. "Possiamo avere solo un ottimo rapporto con i Paesi arabi e cercheremo il sostegno del Consiglio di cooperazione del Golfo”, ha aggiunto il premier. (segue) (Res)