Scuola: assessore Lazio incontra consulta degli studenti

- È terminato poco fa l’incontro tra l’assessorato della Regione Lazio alla scuola e formazione e la consulta degli studenti in rappresentanza di tutti gli studenti del Lazio, anche alla presenza dell’ufficio scolastico regionale. Lo rende noto la Regione Lazio. "Durante la riunione l’assessore Claudio Di Berardino ha presentato gli auguri di buon anno scolastico a tutte le studentesse e gli studenti in occasione della riapertura - si legge nella nota -. Sono stati inoltre trattati diversi temi, dalle vaccinazioni, ai trasporti, agli interventi di piccola manutenzione degli edifici, alla didattica. Affrontata poi la questione dell’apprendimento e delle particolari forme di protezione per gli studenti con fragilità e il protocollo sulla sicurezza per le scuole". L'assessore Di Berardino ha poi espresso alla consulta "la disponibilità della Regione a promuovere patti di comunità con l’obiettivo di far vivere più intensamente il rapporto tra scuola e territorio. Prevista infine la riconvocazione di un tavolo dopo il 20 settembre per valutare nell’ambito delle rispettive competenze eventuali nuove problematiche da affrontare a seguito della riapertura".(Com)