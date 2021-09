Yemen: nuovo inviato speciale Onu Grundberg, “lavorerò per soluzione politica transitoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo inviato speciale dell’Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, lavorerà in direzione di una “soluzione politica di transizione” per la crisi nel Paese. Lo ha detto oggi lo stesso diplomatico svedese, durante il suo primo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il dossier yemenita è “complesso e difficile”, ha aggiunto Grundberg. “Proviamo preoccupazione a seguito delle violazioni che si sono verificate a Hodeida”, città portuale sul Mar Rosso, ha proseguito l’inviato, citando anche “le ondate di violenza nei governatorati meridionali” nel Paese. Durante il briefing, Grundberg si è concentrato sugli ultimi sviluppi della situazione in Yemen, affermando che la pace è soggetta alla partecipazione di tutti, e la comunità internazionale deve apportare sostegno alla stabilità nel Paese. (segue) (Nys)