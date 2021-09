Yemen: nuovo inviato speciale Onu Grundberg, “lavorerò per soluzione politica transitoria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite "sono obbligate a raggiungere una pace che ponga fine alle violenze in Yemen”, ha sottolineato il diplomatico. “Le cattive condizioni economiche in Yemen richiedono una soluzione politica comprensiva”, ha proseguito Grundberg, aggiungendo che le parti yemenite non discutono di una soluzione politica dal 2016. “La nostra posizione si concentra sull’apertura dei confini al passaggio degli aiuti umanitari”, ha aggiunto il diplomatico, successore del britannico Martin Griffiths. Nei prossimi giorni l’inviato inizierà le sue visite nella regione, dove terrà colloqui con il presidente yemenita, Abd Rabbo Mansur Hadi, e funzionari del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, oltre a incontrare rappresentanti dei ribelli sciiti Houthi. (Nys)