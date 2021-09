Libano: patriarca Rai accoglie con favore nuovo governo, “riesca nelle sue missioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha accolto con favore la formazione del nuovo esecutivo del Paese dei cedri, guidato dal premier incaricato Najib Miqati. In una nota ripresa dall’agenzia di stampa nazionale “Nna”, il prelato ha auspicato che “il governo di salvezza riesca nelle sue missioni: la messa in atto di riforme, un rilancio economico e finanziario vitale e una rilancio dello Stato libanese al livello di tutte le sue istituzioni”. Il cardinale nei mesi scorsi ha esortato diverse volte la classe politica libanese, durante le sue omelie domenicali, a formare un nuovo esecutivo per far fronte alle gravi crisi che il Paese attraversa, e che hanno peggiorato le condizioni di vita dei cittadini libanesi. (Res)