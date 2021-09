Usa: Fda al lavoro per approvare vaccini per bambini sotto i 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione degli Stati Uniti (Fda) sta lavorando “giorno e notte” per arrivare all’approvazione dei vaccini anti-Covid per i bambini sotto i 12 anni di età. Lo hanno reso noto in un comunicato congiunto il commissario ad interim dell’Fda, Janet Woodcock, e il direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica dell’Fda, Peter Marks. I regolatori si dicono intenzionati a vedere “figli e nipoti vaccinati contro il Covid-19 il prima possibile”. “Abbiamo la scienza e i dati a guidarci”, aggiungono Woodcock e Marks. Nelle scorse ore la casa farmaceutica statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech hanno fatto sapere di essere pronte a chiedere l’autorizzazione per l’uso del loro vaccino per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L’Fda sarà chiamata a studiare i test clinici effettuati su un periodo di monitoraggio di almeno due settimane. “Una volta che i produttori avranno completato la gran parte dei test clinici, dovranno ultimare l’analisi dei dati degli studi per comprendere quanto sono sicuri i vaccini e quanto bene hanno funzionato sui partecipanti”, aggiunge l’agenzia Usa.(Nys)