© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente montenegrino Milo Djukanovic si recherà in visita in Croazia il 16 settembre per un incontro con l'omologo Zoran Milanovic. Oltre all'incontro con Milanovic, il presidente montenegrino ha in programma incontri con il primo ministro croato Andrej Plenkovic e con il presidente del Parlamento Gordan Jandrokovic. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Hina". (Res)