Lavoro: Cgil, 14 settembre protesta per servizi esternalizzati da Università Roma tre

- "L'Università di Roma Tre ha pubblicato il bando di appalto sui servizi esternalizzati - che comprendono la portineria, la manutenzione, le pulizie e il vivaismo - assumendosi la grave responsabilità di predisporre le condizioni per ridurre salario e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori". E' quianto si legge, in una nota, della Cgil di Roma centro ovest Litoranea, insieme alle categorie e al coordinamento di sede. "Abbiamo tentato in tutti i modi di costruire un dialogo per fare in modo che un ente pubblico, tanto più in un contesto di impoverimento generale dovuto alla pandemia, si facesse parte attiva e desse il proprio contributo per far ripartire il paese - continua la nota -. A onor del vero dopo la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del maggio scorso ci sono stati incontri nei quali la Direzione dell'Università dava la disponibilità non solo a costruire bandi in grado di mantenere inalterate le condizioni di chi oggi vi lavora, ma anche di arrivare a condividere un protocollo sugli appalti. Impegni e disponibilità che non sono stati onorati. Dal nostro punto di vista il bando presenta anche degli aspetti poco limpidi dei quali i nostri uffici legali verificheranno la correttezza, aspetti su cui ci aspettiamo che l'Ateneo quantomeno chiarisca. Il bilancio dell'Università, trattandosi di un ente pubblico, per la maggior parte è frutto delle tasse di tutti. Chi è chiamato ad amministrare deve farlo con la massima responsabilità. Come prima forma di mobilitazione, con le lavoratrici e i lavoratori dei servizi esternalizzati terremo - spiega il sindacato - un'assemblea e un presidio il 14 settembre presso via Ostiense 159, davanti l'ingresso dell'Ateneo, dalle ore 12.30 alle ore 14.30. Al contempo abbiamo proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Chiediamo quindi l'apertura di un immediato confronto con l'Università per dirimere i punti controversi e garantire piena occupazione, mantenimento dei redditi e dei diritti contrattuali", conclude il sindacato. (Com)