Libano: ex premier Diab augura a Miqati di aver successo alla guida del governo

- Il capo del governo libanese dimissionario, Hassane Diab, ha augurato al suo successore, Najib Miqati, di avere successo nella “difficile missione che deve compiere”, ovvero risollevare l'economia del Paese. In una nota stampa, Diab ha scritto: "Mi congratulo con i libanesi per la formazione del nuovo governo a cui auguro di avere successo, oltre che con Najib Miqati nella sua difficile missione di mettere il Libano sulla via del salvataggio, soprattutto perché la crisi è molto profonda e richiede l'unificazione degli sforzi di tutti i protagonisti". Diab, nominato premier a dicembre 2019, ha rinunciato all'incarico il 10 agosto 2020, in seguito alla devastante esplosione nel porto di Beirut, costata la vita a oltre 200 persone. Tuttavia, l'incapacità degli attori politici libanesi di trovare un accordo sulla formazione del nuovo governo, ha portato l'esecutivo di Diab a restare in carica per la gestione degli affari correnti. Diab, quindi, ha dovuto amministrare il Paese sempre più sprofondato nella crisi economica. L'ex primo ministro ha anche affermato di aver ricevuto una telefonata dal capo dello Stato, Michel Aoun, che lo ha ringraziato "della collaborazione nel periodo passato", aggiungendo che il presidente del parlamento, Nabih Berry, ha elogiato i suoi sforzi. (Res)