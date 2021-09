Covid: da ieri 5.621 nuovi casi, tasso positività stabile al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5.621 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 5.923 di ieri. I decessi sono 62 (ieri 69), per un totale di 129.828 vittime dall'inizio dell'epidemia. I tamponi sono 286.028, con il tasso di positività stabile al 2 per cento. I casi totali di positività aumentano così a 4.596.558. I ricoveri scendono ad un totale di 4.164 persone. Le terapie intensive sono 548 (16 in meno rispetto a ieri). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A livello territoriale, la Regione con più casi è la Sicilia, con 973 nuovi contagi, seguita da Veneto (618), l'Emilia Romagna (617) e Lombardia (594). I guariti sono 6.984 (ieri 8.058), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.338.241. Il numero delle persone attualmente positive è di 1.429 unità in meno rispetto alla rilevazione precedente e sono 128.489 in tutto. Di questi, 123.777 sono in isolamento domiciliare. (Rin)