Libano: generale Del Col (Unifil) augura successo a membri nuovo governo

- Il comandante della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), generale Stefano Del Col, accoglie "con favore la formazione di un nuovo governo" nel Paese dei cedri, avvenuta oggi, e "augura ai suoi membri il successo per il duro lavoro" che dovranno svolgere. Attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Twitter, Del Col ribadisce che Unifil si "impegna a collaborare con le autorità libanesi per sostenere l'esercito e per mantenere la stabilità lungo la blue line". Oggi, dopo 13 mesi senza un esecutivo nel pieno delle proprie funzioni, il presidente della Repubblica, Michel Aoun, e il premier designato, Najib Miqati, hanno trovato un'intesa per la formazione del nuovo governo. (Res)