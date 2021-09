Afghanistan: ambasciatore afgano, guerra portata avanti da terrorismo globale è appena iniziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente agli slogan affermati in questi giorni dalle autorità statunitensi “sulla fine della guerra più lunga degli Stati Uniti”, con la salita al potere dei talebani in Afghanistan “la guerra più complessa del mondo portata avanti dal terrorismo globale è appena iniziata”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Repubblica dell’Afghanistan in Italia, Khalid Ahmed Zakriya, alla conferenza “Afghanistan, Taliban and the Future”, organizzata oggi a Roma dal Glocal Observatory on Local Communities. Parlando all’evento organizzato in memoria di Ahmad Shah Massoud, leader della resistenza contro i talebani ucciso il 9 settembre 2001, il diplomatico nominato dal dissolto governo guidato dal presidente in esilio Ashraf Ghani ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché non riconosca in alcun modo il nuovo governo ad interim dei talebani. Il diplomatico ha sottolineato l’importanza per gli afgani di Ahmad Shah Massoud, osservando che il defunto leader dell’Alleanza del nord personifica l’unità del popolo afgano e i valori della democrazia. “Suo figlio è la continuazione di questo ideale”, ha aggiunto l’ambasciatore, facendo riferimento al figlio del defunto leader afgano, Ahmad Massoud, che guida ora il Fronte della resistenza nazionale nella valle del Panjshir. (segue) (Res)