Afghanistan: ambasciatore afgano, guerra portata avanti da terrorismo globale è appena iniziata (2)

- “Le popolazioni dell’Afghanistan si sono riunite nel Panjshir per continuare a combattere. Le dimostrazioni delle donne e degli uomini afgani a Herat e in altre parti dell’Afghanistan sono un primo segno di una resistenza nazionale in Afghanistan”, ha aggiunto il diplomatico, ricordando come i talebani abbiano ucciso, arrestato e punito i manifestanti che hanno osato scendere in piazza in questi giorni. In merito alla necessità di non riconoscere il nuovo governo dei talebani, Zakriya ha dichiarato che i talebani vogliono vincere grazie ad un nuovo approccio comunicativo e al sostegno di apparati di intelligence di altri Paesi regionali. Per il diplomatico la legittimazione di un governo si fonda su due concetti: legittimazione interna ed esterna. Per quanto riguarda la legittimazione interna, la Costituzione prevede che il governo sia formato nell’alveo costituzionale della Repubblica afgana e salga al potere tramite un processo elettorale. Per quanto riguarda la legittimazione esterna esse deve avvenire su base multilaterale e bilaterale. (segue) (Res)