Afghanistan: ambasciatore afgano, guerra portata avanti da terrorismo globale è appena iniziata (3)

Le risoluzioni di Onu ed Europa hanno posto alcune condizioni: la formazione di un governo inclusivo in cui siano rappresentate tutte le componenti della società afgana; il rispetto per i diritti umani, delle donne e delle ragazze; concedere alle organizzazioni non governative e alle Agenzie Onu di operare nel Paese; il terrorismo non deve avere alcuna base in Afghanistan da cui lanciare operazioni contro altri Paesi. Per quanto riguarda il primo punto per il diplomatico il nuovo governo formato dai talebani non ha nulla di inclusivo, mentre i fatti di questi giorni dimostrano che i diritti umani e delle donne non saranno rispettati. L'ambasciatore ha citato come finora alle agenzie sia consentito di operare e come sia consentito l'invio di aiuti, ma il tempo dirà se i talebani rispetteranno queste condizioni. Infine, l'ultima condizione vede letteralmente "le organizzazioni terroristiche al potere" con molti membri del governo inseriti nella lista dei terroristi del Consiglio di sicurezza Onu.